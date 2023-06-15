16 июня
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Происшествия

В больнице после курения вейпа умер 15-летний подросток

В Саратове подростка госпитализировали после курения электронной сигареты. Школьник умер 15 июня, сообщает ТАСС.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Школьника доставили в больницу 29 мая. Врачи поставили ему диагноз отравление неясной этиологии и отек легких.

Несмотря на оказание медпомощи, мальчик скончался 15 июня. Следователи организовали проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

По сообщению регионального министерства здравоохранения, накануне госпитализации подросток курил вейп в компании знакомых.

Сердце ребенка дважды отказывало, но врачи смогли его запустить. Позже юного пациента ввели в искусственную кому.

Ранее Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним.

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