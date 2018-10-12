В больницу доставили 6 приемных детей женщины из Заринска, которая сломала сыну ногу

В больницу Заринска привезли шесть детей. Все они — под опекой женщины, обвиняемой в переломе ноги другого приемного ребенка, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, пострадавших доставили в инфекционное отделение заринской детской больницы 10 октября. Им от 2,5 до 16 лет. У детей есть следы побоев, удушья на шее, вырванные волосы.

Напомним, ранее в больницу привезли другого приемного ребенка женщины. По информации газеты «Наш город Заринск», у него перелом голени, травма затылочной части, ушибы головы.

Мальчик рассказал, что приемная мать сначала ударила его табуреткой по голове, а потом давила на ногу, пока не сломала. Он считает, что это было наказание. Когда приемная мать навещала ребенка, мальчик в истерике просил не отдавать его обратно.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, ее допросили. Также проведут психиатрическую экспертизу. Кроме того, документы направили в органы опеки Заринского района. Комиссии по устройству детей в замещающие семьи решит судьбу остальных приемных членов семьи.