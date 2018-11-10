В Барнауле из-за прорвавшегося водопровода затопило улицу (обновлено)

Это произошло в районе остановки ЗСВ. Проезд по улице затруднен. На улице мороз, поэтому проезжую часть еще и заволокло паром.
Пользователи сети говорят о том, что в том районе часто случаются подобные коммунальные ЧП.
Обновление на 11.00.
ГИДББ Барнаула уточняет, что порыв произошел на улице Попова, в районе дома 181, (Майонезный завод). Проезд в обе стороны ограничен. Во избежание заторных ситуаций, водителей просят выбирать пути объезда. На месте работают сотрудники ГИБДД и коммунальные службы.