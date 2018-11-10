Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 ноября -20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
400

В Барнауле из-за прорвавшегося водопровода затопило улицу (обновлено)

Вода залила проезжую часть в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul22.

В Барнауле затопило улицу в районе ЗСВ.
В Барнауле затопило улицу в районе ЗСВ.
Скриншот с видео vk.com/barneos22.

Это произошло в районе остановки ЗСВ. Проезд по улице затруднен. На улице мороз, поэтому проезжую часть еще и заволокло паром.

Пользователи сети говорят о том, что в том районе часто случаются подобные коммунальные ЧП.

Обновление на 11.00.
ГИДББ Барнаула уточняет, что порыв произошел на улице Попова, в районе дома 181, (Майонезный завод). Проезд в обе стороны ограничен. Во избежание заторных ситуаций, водителей просят выбирать пути объезда. На месте работают сотрудники ГИБДД и коммунальные службы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка