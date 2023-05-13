В Брянской области загорелся и разбился вертолет, а сразу за ним - самолет. Что известно о крушениях

Вертолет Ми-8 13 мая упал в городе Клинцы, а через некоторое время потерпел крушение самолет Су-34, сообщают Baza и ТАСС . В Брянской области объявили план "Перехват" - следствие считает, что их могли сбить с территории России.

Падение подтвердили экстренные службы Брянской области. Местные жители слышали звук взрыва. На кадрах от очевидцев заметна вспышка.

На месте крушения появился черный густой дым. Впоследствии очевидцы показали, как лопасти вертолета погнули забор жилого дома.

Известно, что 51-летняя женщина пострадала из-за попавшего в нее осколка вертолета. Пострадавшая получила ожоги, ей оказывают помощь медики.

Кроме того, находившиеся на борту два человека погибли. Среди мирного населения погибших нет.

После этого в 40 км от происшествия потерпел крушение истребитель-бомбардировщик - Су-34. О судьбе находящихся на борту людей неизвестно.

В Брянской области разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к крушениям. Ввели план "Перехват". Следствие считает, что вертолет и самолет могли сбить на территории России.

Ранее ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Крыму.