В Бурлинском районе объявили режим повышенной готовности

Причиной введения режима стали ландшафтные пожары. Горит камыш между селами Бурла и Притыка.
Ситуацию контролируют противопожарные службы, угрозы населенным пунктам района нет.
Ранее минувшей ночью в Барнауле произошли два пожара, есть погибшие.
С 19 октября на территории Бурлинского района вводят режим «повышенной готовности». Соответствующее постановление подписал заместитель главы администрации муниципалитета.
Причиной введения режима стали ландшафтные пожары. Горит камыш между селами Бурла и Притыка.
Ситуацию контролируют противопожарные службы, угрозы населенным пунктам района нет.
Ранее минувшей ночью в Барнауле произошли два пожара, есть погибшие.
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