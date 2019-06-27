В Бурятии потерпел крушение пассажирский самолет

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, но при посадке выехал за пределы полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. В ЧП погибли двое и пострадали 22 человека, пишет ТАСС. По некоторым данным, у самолета отказал один из двигателей.

При жесткой посадке самолет выехал за пределы полосы на 100 метров. После столкновения с очистными, он загорелся. Погибли командир экипажа и бортмеханик, пострадавших доставили в медучреждения.

Пожарные ликвидировали открытое горение. Его площадь составила 200 кв. м. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Авиакатастрофа в аэропорту Нижнеангарска 03.mchs.gov.ru

Проблемы с двигателем у воздушного судна начались после взлета, еще в воздухе, уточняет источник «Интерфакс». По предварительным данным, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок.

«Они докладывали, что у них проблемы, что отказ систем управления, садятся с одним двигателем. Безусловно, докладывали», — сказал ТАСС источник.

Бортовые самописцы обнаружены, по предварительным данным, они не повреждены, добавили в авиаслужбах региона.

Всего на борту находилось до 42 пассажиров.