В Бурятии потерпел крушение пассажирский самолет

При жесткой посадке самолет выехал за пределы полосы на 100 метров. После столкновения с очистными, он загорелся. Погибли командир экипажа и бортмеханик, пострадавших доставили в медучреждения.
Пожарные ликвидировали открытое горение. Его площадь составила 200 кв. м. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Проблемы с двигателем у воздушного судна начались после взлета, еще в воздухе, уточняет источник «Интерфакс». По предварительным данным, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок.
«Они докладывали, что у них проблемы, что отказ систем управления, садятся с одним двигателем. Безусловно, докладывали», — сказал ТАСС источник.
Бортовые самописцы обнаружены, по предварительным данным, они не повреждены, добавили в авиаслужбах региона.
Всего на борту находилось до 42 пассажиров.