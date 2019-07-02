В частный сад Лондона с неба упало тело мужчины

В частный сад в Лондоне с неба упало тело неизвестного мужчины, который, предположительно, выпал из опоры шасси самолета, летевшего из столицы Кении Найроби в аэропорт Хитроу, сообщает Daily Mail со ссылкой на Скотленд-Ярд.

«В отсеке шасси самолета обнаружены сумка, вода и еда. Тело мужчины в джинсах и синей футболке было обнаружено в саду жилого комплекса Clapham на юге Лондона», — сообщает полиция.

Местные жители рассказывают, что не могли поверить в то, что тело упало с неба.

«Мой муж вернулся <с улицы>, и я спросила его, что происходит, и он сказал: „Разве ты не видела этого человека, который упал с неба?“ Я не поняла, о чем он говорит, и пошла посмотреть, а там посреди лужайки лежало тело человека», — приводит газета слова местной жительницы.

Представители авиакомпании Kenya Airways заявили, что полиция отследила передвижения неизвестного до рейса Найроби — Лондон, пишет znak.com. Других подробностей на данный момент не приводится.

Рейс из столицы Кении в Хитроу длится практически 9 часов.