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В частном детском саду Барнаула воспитатели почти год избивали детей

Четыре воспитателя частного детского сада «Хеппи Беби» с июня 2017 по апрель 2018 года били и истязали подопечных. Теперь они и заведующая учреждения предстанут перед судом, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

В детском саду.
В детском саду.
Анна Зайкова

Как сказано в пресс-релизе ведомства, воспитатели «систематически наносили побои и соверщали иные насильственных действия. Кроме того, малолетних детей помещали по одному в темное помещения. От действий воспитателей пострадали 14 детей в возрасте от 2 до 6 лет.

Заведующая знала о происходящем, но никаких мер не предпринимала. На сотрудников «Хеппи Беби» завели уголовные дела сразу по трем статьям («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником» и «истязание, совершенное в отношении двух и более лиц»).

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