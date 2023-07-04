4 июля
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Происшествия

В Чечне жестоко избили журналистку Елену Милашеву

В Чечне неизвестные избили российскую журналистку Елену Милашеву и адвоката Александра Немова. Об этом сообщает РБК.

Насилие.
Насилие.
CCO

Елена Милашева прилетела в Грозный на приговор Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Вместе с ней прибыл адвокат Мусаевой Александр Немов.

По дороге из аэропорта автомобиль с журналисткой и адвокатом заблокировали три машины с вооруженными людьми, сообщил Немов. Обоих сильно избили. Также им угрожали оружием и сломали всю технику, которая была с собой.

По словам адвоката, от Милашевой и Немова потребовали уезжать из Чечни.

Журналистку и адвоката госпитализировали. Знакомая с ситуацией Ксения Собчак рассказала, что они передвигаются на инвалидных колясках.

У Милашиной сломаны пальцы рук и диагностированы множественные ушибы, в том числе разбита голова. Немов плохо двигается.

РБК напоминает, что ранее глава республики Рамзан Кадыров назвал журналистку и правозащитника Игоря Каляпина «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев».

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