В Черном море перевернулся перегруженный людьми катамаран. Есть жертвы

Жертвами крушения прогулочного катамарана стали две женщины, их личности установлены, сообщил глава Туапсинского района края Анатолий Русин. «Одна приехала из Мордовии, 1977 года рождения, вторая — жительница Белгорода, 1985 года рождения», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что «для всего района, это, конечно, большое ЧП».
ЧП произошло 5 июля в 17:50 мск в сотне метров от берега. По словам директора муниципального пляжа «Джубга», катер был перегружен: на нем находились 43 человека. Катамаран действительно был зарегистрирован в порту Туапсе в 2017 году, в свидетельстве было указано максимальное число пассажиров — 12 человек.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Владельца катамарана задержали. Капитан судна скрылся, его объявили в розыск.