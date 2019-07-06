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Происшествия

В Черном море перевернулся перегруженный людьми катамаран. Есть жертвы

Катамаран «Атолл» перевернулся в сотне метров от берега, вблизи поселка Джубга Краснодарского края. Это в 60 километров от Туапсе. На судне находились 43 человека, двое погибли, сообщает телеканал 360.

Отдых у Черного моря.
Отдых у Черного моря.
Nicu Buculei, CC BY-SA 2.0.

Жертвами крушения прогулочного катамарана стали две женщины, их личности установлены, сообщил глава Туапсинского района края Анатолий Русин. «Одна приехала из Мордовии, 1977 года рождения, вторая — жительница Белгорода, 1985 года рождения», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что «для всего района, это, конечно, большое ЧП».

ЧП произошло 5 июля в 17:50 мск в сотне метров от берега. По словам директора муниципального пляжа «Джубга», катер был перегружен: на нем находились 43 человека. Катамаран действительно был зарегистрирован в порту Туапсе в 2017 году, в свидетельстве было указано максимальное число пассажиров — 12 человек.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Владельца катамарана задержали. Капитан судна скрылся, его объявили в розыск.

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