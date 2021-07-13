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Происшествия

В четырехэтажной гостинице Геленджика прогремел мощный взрыв

В частной четырехэтажной гостинице «Азария» в Геленджике прогремел взрыв.

Спасатели
Спасатели
Надежда Будрина

Предварительно, один человек погиб, трое пострадали, сообщает РИА Новости. Эвакуированы 50 человек.

Гостиница расположена в центральной части города на улице Советская. Предполагается, что на кухне взорвался бытовой газ, пишет bfm.ru.

Спасатели МЧС извлекли из-под завалов взорвавшейся в Геленджике гостиницы одного человека, сообщает «Интерфакс».

Эпицентр взрыва в гостинице находился на первом этаже.

«Взрыв раздался в магазине на первом этаже после того, как работники включили электричество. По соседству располагается кухня гостиницы. К тому времени там уже произошла утечка газа и оба помещения были заполнены газо-воздушной смесью», — сказал собеседник агентства.

Взрывом повреждены все четыре этажа здания, обрушилась стена и перекрытия, сообщил источник.

Фрагменты здания после взрыва разбросало на проезжую часть, повреждены припаркованные рядом автомобили.

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