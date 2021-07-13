В четырехэтажной гостинице Геленджика прогремел мощный взрыв

Предварительно, один человек погиб, трое пострадали, сообщает РИА Новости. Эвакуированы 50 человек.
Гостиница расположена в центральной части города на улице Советская. Предполагается, что на кухне взорвался бытовой газ, пишет bfm.ru.
Спасатели МЧС извлекли из-под завалов взорвавшейся в Геленджике гостиницы одного человека, сообщает «Интерфакс».
Эпицентр взрыва в гостинице находился на первом этаже.
«Взрыв раздался в магазине на первом этаже после того, как работники включили электричество. По соседству располагается кухня гостиницы. К тому времени там уже произошла утечка газа и оба помещения были заполнены газо-воздушной смесью», — сказал собеседник агентства.
Взрывом повреждены все четыре этажа здания, обрушилась стена и перекрытия, сообщил источник.
Фрагменты здания после взрыва разбросало на проезжую часть, повреждены припаркованные рядом автомобили.