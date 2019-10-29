СМИ: среди жертв забайкальского стрелка оказались солдаты из Алтайского края

Среди жертв стрелка Рамиля Шамсутдинова, который устроил массовый расстрел в забайкальской воинской части, оказались двое военнослужащих родом из Алтайского края. Об этом стало известно «Бийскому рабочему». Один из погибших — уроженец бийского поселка.

19-летний рядовой Андреев, житель бийского поселка Фоминское, скончался в госпитале от полученных ранений, сообщает издание.

Второй солдат — уроженец Кулунды. О его судьбе достоверно неизвестно, отмечает «Банкфакс». Имя второго парня источники не называют.

Как уже писал altapress.ru, 25 октября в воинской части № 54160 под Читой 20-летний Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь сослуживцев. Среди них двое офицеров и шесть срочников.

Список погибших публиковал Life. Позже на сайте Change.org появилась петиция в поддержку Шамсутдинова. Активисты требуют оправдать солдата и отправить его на реабилитацию, пишет Lenta.ru.

Одной их причин стрельбы называют стресс на фоне неуставных отношений в части. Минобороны считает, что стресс не связан со службой.