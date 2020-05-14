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14 мая 27°C

В Чите буря сорвала крышу с ТЦ, пополам разрубила машину и швырнула гараж в мужчину

В Забайкалье 13 мая ураганный ветер прошелся по Чите, сорвав крыши со зданий, подняв в воздух заборы и повалив деревья, сообщает Babr24.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

Жители города публикуют в сети фото и видео последствий пыльной бури.

Так, ветер сорвал крышу с супермаркета «Наш дискаунтер», которая пополам разрубила стоявшую на дороге машину.

Многие автомобили пострадали от «профлистового дождя». Капитально отремонтированную в 2019 году крышу городского роддома ветер аккуратно уложил у крыльца здания.

Возле детской площадки ветер застал врасплох юных жителей Читы. Взрослые спасли ребят, никто не пострадал, пишет «Чита.Ру».

Сильный ветер поднял в воздух гараж. Проходящему рядом мужчине пришлось убегать от летящей в его сторону груды железа.

Деревья под таким напором и вовсе вырывало из земли вместе с корнем, ломались пополам.

Региональный минздрав сообщил о трех пострадавших после урагана в Чите. Одного мужчину сдуло с крыши, еще двое сами обратились в больницу.

В правительстве Забайкалья утром 14 мая сообщили, что в течение ближайших суток возможно усиление ветра. Несмотря на предупреждение, энергетики со вчерашнего дня восстанавливают энергоснабжение в разных частях города.

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