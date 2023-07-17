17 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок (обновлено)

Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту 17 июля.

Крымский мост.
Крымский мост.
most.life

По предварительным данным, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сообщают РИА Новости. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

На данный момент пострадавшего готовят к перевозке санитарной авиацией в Краснодарский край, передает ТАСС.

Обновлено в 11:20.

Установлено, что пострадавшей оказалось девочка из Белгородской области. Ее родители погибли.

Напоминаем, что ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что разрушена 145-я опора. Однако позже Минтранс опроверг эту информацию и заявил, что повреждено только дорожное полотно, а конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.

Telegram-канал "112" сообщает о том, что погибли два человека, еще один госпитализирован.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость