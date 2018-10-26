В Дагестане почти 50 человек отравились курицей и попали в больницу

В Дагестане 49 человек, включая 10 детей, заразились острой кишечной инфекцией после употреблении курицы в махачкалинском кафе «Терем», сообщает РБК со ссылкой на региональный минздрав.

В Республиканский центр инфекционных болезней госпитализировано 47 больных, в том числе 9 детей, говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что один взрослый и ребенок от госпитализации отказались. Все они в кафе ели жареную курицу на углях и куриный шашлык.

Исследование показало, что в 93% взятых проб содержится генетический материал сальмонеллы.

На настоящий момент состояние госпитализированных оценивается как легкой и средней степени тяжести, тяжелых случаев не наблюдается.

Управление Роспотребнадзора по региону начало эпидемиологическое расследование. Первые результаты показывают, что кафе «Терем» работало с многочисленными нарушениями санитарного законодательства. По факту массового отравления материалы направлены в республиканский следком для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.236 УК РФ, пишет РИА Дагестан.