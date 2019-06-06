В дагестанском селе рухнул мост с автомобилями

5 июня рано утром в селе Бежта (Республика Дагестан) рухнул самодельный мост. Полицейские предполагают, что конструкция не выдержала нагрузки — четырех припаркованных автомобилей местных жителей.

Владельцы автомобилей в это время находились в местной мечети. В результате ЧП никто не пострадал.

Одной из причин обрушения также могла стать ветхость конструкций, говорится в сообщении республиканского МВД. На месте обрушения эвакуировали авто.