В деле о жестоком убийстве алтайской предпринимательницы и ее сына поставлена точка спустя 18 лет

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух братьев

В октябре 2003 года обвиняемые разработали план хищения денежных средств и ценностей из дома владелицы магазина в Панкрушихинском районе.

Зная, что 50-летняя женщина проживает одна со своим 13-летним ребенком, мужчины, вооружившись топорами, в вечернее время проникли в ее дом, выставив стекла.

На глазах малолетнего сына один из братьев нанес шесть ударов топором по голове потерпевшей, причинив ранения не совместимые с жизнью.

А затем младший брат пять раз ударил топором по голове мальчика. От полученных ранений ребенок скончался на месте происшествия.

Братья-убийцы похитили из дома вещи и денежные средства на общую сумму более 14 тыс. рублей и скрылись.

Около 18 лет жестокое преступление оставалось нераскрытым ввиду отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей.

В марте этого года в правоохранительные органы обратился старший брат и написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах убийства. Он подробно описал события прошлого и подтвердил свои показания на месте происшествия. Причину такого поступка обвиняемый объяснил угрызениями совести и желанием ответить за содеянное.

В ходе предварительного следствия младший из братьев сначала признался в совершении убийства и разбоя, а затем отказался от показаний и заявил, что родственник оговорил его.

Уголовное дело с утвержденным зампрокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Статьи УК

Братья обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п.п. «а, в, д, ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).