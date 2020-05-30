В деле «Зимней вишни» появилась крупная взятка за незаконную реконструкцию торгового центра

Как пишет газета «Известия», Вишневский обвиняется в том, что в 2013—2014 годах дал крупную взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой и ее подчиненным.
Благодаря взятке у предпринимателя появилась возможность реконструировать торговый центр без разрешения на строительство и в нарушение ранее утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах.
После пожара Вишневский сбежал в Польшу. Однако местные власти в прошлом году передали его в Россию. Теперь главе «Кемеровского кондитерского комбината», который владел «Зимней вишней», грозит обвинение по статье 291 ч. 5 УК РФ.
Трагедия в Кемерово случилась марте 2018 года. Из-за пожара и нарушений правил пожарной безопаности в ТЦ погибли 60 взрослых и детей.