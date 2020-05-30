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Происшествия

В деле «Зимней вишни» появилась крупная взятка за незаконную реконструкцию торгового центра

Следственный комитет России предъявил обвинение совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Следователи установили, что несколько лет назад он якобы дал крупную взятку чиновникам из надзорного ведомства, которые закрыли глаза на реконструкцию ТЦ.

Пожарные борются с огнем в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Пожарные борются с огнем в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
mchs.gov.ru

Как пишет газета «Известия», Вишневский обвиняется в том, что в 2013—2014 годах дал крупную взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой и ее подчиненным.

Благодаря взятке у предпринимателя появилась возможность реконструировать торговый центр без разрешения на строительство и в нарушение ранее утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах.

После пожара Вишневский сбежал в Польшу. Однако местные власти в прошлом году передали его в Россию. Теперь главе «Кемеровского кондитерского комбината», который владел «Зимней вишней», грозит обвинение по статье 291 ч. 5 УК РФ.

Трагедия в Кемерово случилась марте 2018 года. Из-за пожара и нарушений правил пожарной безопаности в ТЦ погибли 60 взрослых и детей.

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