В детском саду Алтайского края взорвался водонагревательный котел

Взрыв повредил пять окон, стены и кровлю.
Дети остались дома, никто не пострадал.
Котел использовали для бытовых нужд. На данный момент идет проверка садика.
Ранее свинец признали самым опасным элементом для здоровья.
В селе Ракиты Рубцовского района взорвался водонагреватель и нанес серьезные повреждения, сообщает Mash_Siberia.
Взрыв повредил пять окон, стены и кровлю.
Дети остались дома, никто не пострадал.
Котел использовали для бытовых нужд. На данный момент идет проверка садика.
Ранее свинец признали самым опасным элементом для здоровья.
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