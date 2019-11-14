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В работе чиновников в Алтайском крае нашли нарушения после ДТП с восемью жертвами

Прокуратура Алтайского края провела проверку после трагедии на трассе Барнаул — Рубцовск, где в ДТП погибли восемь человек. Оказалось, что местные власти допускали нарушения в организации пассажирских перевозок. Об этом говорится на сайте ведомства.

ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
Инцидент Барнаул

В частности, речь идет о деятельности администрации Алейского района, МКУК «Информационно-методический центр» и районном комитете по образованию.

Обнаружились нарушения в лицензировании при осуществлении перевозок, а также в порядке прохождения предрейсового медицинского осмотра и нарушение правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров.

В отношении директора информационно-методического центра возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.19.20 КоАП РФ (на рассмотрении), главе Алейского района внесли представление об устранении нарушений.

Ранее сообщалось, что восемь пострадавших в автокатастрофе до сих пор находятся в больнице.

ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
Инцидент Барнаул

Что случилось на трассе Барнаул — Рубцовск

Утром 26 октября в Топчихинском районе произошло ДТП с участием автомобиля Nissan и микроавтобуса Fiat Ducato, который перевозил в Барнаул для участия в фестивале «Люди серебряного возраста» фольклорную группу «Сударушка» из села Кабаково.

В результате ДТП погибли и скончались от полученных травм восемь человек, один из них — ребенок. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Nissan, выехавший на встречную полосу.

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