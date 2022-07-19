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Происшествия

В ДНР пропал зампредседателя Общественной палаты Алтайского края

Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков, отправившийся волонтером в Донецкую народную республику (ДНР) уже неделю не выходит на связь. Об этом сообщается в группе «Поиск потерянных людей» в социальной сети «ВКонтакте».

Евгений Новиков
Евгений Новиков
opaltai.ru

Объявление написано от имени сестры Евгения Новикова.

«Пропал после обстрела 10 июля под Шахтёрском. На сегодня статус „пропал без вести“. Буду благодарна за любую информацию, контакты», — сообщается в тексте поста.

В Общественной палате Алтайского края подтвердили amic.ru, что Евгений Новиков отправился волонтером на Донбасс и не отвечает на телефонные звонки.

В то же время, в организации полагают, что считать его пропавшим без вести преждевременно. В пользу такой позиции приводится факт, что кто-то читает отправленные ему сообщения в мессенджере.

Источник в региональной Общественной палате также отметил, что Новиков не в первый раз находится в зоне боевых действий, и проблемы со связью иногда случались.

Напомним, двое педагогов из Алтайского края согласились отправиться в командировку в Донбасс. Алтайские учителя выразили желание оказать помощь образовательным учреждениям Славяносербского района Луганской народной республики.

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