В ДНР пропал зампредседателя Общественной палаты Алтайского края

Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков, отправившийся волонтером в Донецкую народную республику (ДНР) уже неделю не выходит на связь. Об этом сообщается в группе « Поиск потерянных людей » в социальной сети «ВКонтакте».

Объявление написано от имени сестры Евгения Новикова.

«Пропал после обстрела 10 июля под Шахтёрском. На сегодня статус „пропал без вести“. Буду благодарна за любую информацию, контакты», — сообщается в тексте поста.

В Общественной палате Алтайского края подтвердили amic.ru, что Евгений Новиков отправился волонтером на Донбасс и не отвечает на телефонные звонки.

В то же время, в организации полагают, что считать его пропавшим без вести преждевременно. В пользу такой позиции приводится факт, что кто-то читает отправленные ему сообщения в мессенджере.

Источник в региональной Общественной палате также отметил, что Новиков не в первый раз находится в зоне боевых действий, и проблемы со связью иногда случались.

Напомним, двое педагогов из Алтайского края согласились отправиться в командировку в Донбасс. Алтайские учителя выразили желание оказать помощь образовательным учреждениям Славяносербского района Луганской народной республики.