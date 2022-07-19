В ДНР пропал зампредседателя Общественной палаты Алтайского края

Объявление написано от имени сестры Евгения Новикова.
«Пропал после обстрела 10 июля под Шахтёрском. На сегодня статус „пропал без вести“. Буду благодарна за любую информацию, контакты», — сообщается в тексте поста.
В Общественной палате Алтайского края подтвердили amic.ru, что Евгений Новиков отправился волонтером на Донбасс и не отвечает на телефонные звонки.
В то же время, в организации полагают, что считать его пропавшим без вести преждевременно. В пользу такой позиции приводится факт, что кто-то читает отправленные ему сообщения в мессенджере.
Источник в региональной Общественной палате также отметил, что Новиков не в первый раз находится в зоне боевых действий, и проблемы со связью иногда случались.
Напомним, двое педагогов из Алтайского края согласились отправиться в командировку в Донбасс. Алтайские учителя выразили желание оказать помощь образовательным учреждениям Славяносербского района Луганской народной республики.