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Образование

Два учителя из Алтайского края отправятся в командировку в Донбасс

Двое педагогов из Алтайского края согласились отправиться в командировку в Донбасс. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на информацию регионального министерства образования.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

По данным издания, предположительно, один из этих учителей проживает в Каменском районе.

Алтайские учителя выразили желание оказать помощь образовательным учреждениям Славяносербского района Луганской народной республики.

Добровольцам предлагается два варианта: либо помочь местным школам подготовиться к новому учебному году (июль-август), либо принять участие непосредственно в образовательном процессе (с 1 сентября).

Напомним, Алтайский край и Славяносербский район Луганской Народной Республики в рамках союзного строительства будут сотрудничать по всем направлениям, чтобы добиться успехов в политической и социально-экономической сферах.

Отраслевая структура производства этого района принадлежит к аграрной категории, которая ориентирована на растениеводство, животноводство, овощеводство и садоводство. Это похоже на отраслевую структуру нашего края, и поэтому специалисты нашего региона активно помогают восстанавливать экономику в этом районе.

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