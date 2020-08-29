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Происшествия

В «Долине смерти» на Алтае снова перевернулся автомобиль

28 августа в Шебалинском районе Республики Алтай произошло ДТП с участием автомобиля Kia SK3, сообщает МВД. Авария случилась на 541-м километре Чуйского тракта — участке, известном как «Долина смерти».

ДТП.
ДТП.
МВД по Республике Алтай.

Известно, что около 28 августа в 18:20 Kia SK3, за рулем которого находилась 69-летняя женщина, слетел с дороги и опрокинулся. Автомобиль двигался со стороны Мыюты в направлении Шебалино.

541-й километр Чуйского тракта называют «Долиной смерти», потому что здесь часто происходят смертельные аварии. Так, именно на 541-м километре два года назад разбился насмерть 42-летний житель Шебалино на Toyota Carina, пишет gorno-altaisk.info. Еще в одной из аварий на этом месте погибли сразу пять человек.

На этот раз обошлось без жертв. Водитель получила травмы и была доставлена в районную больницу, пассажиру госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится расследование.

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