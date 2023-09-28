Количество пострадавших до сих пор неизвестно, однако местные СМИ сообщают, что больницы забиты до отказа. На месте работают практически все кареты скорой помощи, пожарные.
В ближайших домах не только выбило стекла, людей завалило в своих спальнях обломками.
Nova24.uz сообщает, что людей эвакуируют, пострадавших госпитализируют.
Сообщается, что пожар локализован. Однако из окон до сих пор видно огонь, сообщают Shot и Baza.
Примерно в двух километрах от эпицентра взрыва находится ташкентский аэропорт На складе находилось много его работников.