В доме в Алтайском крае прогремел взрыв

В одном из частных домов в Камне-на-Оби вечером 19 февраля взорвался котел отопления, пишут «Каменские известия».

В доме на улице Ворошилова, 146 выбило окна, разрушены межкомнатные перегородки. Также уничтожена кирпичная печь, а раскуроченный металлический котел выбросило на середину комнаты.

По словам соседей, громкий хлопок было слышно на всю улицу. Хозяин дома не пострадал, однако находится в шоковом состоянии. Сейчас дом не пригоден для проживания.

На место происшествия выехали пожарные, возгорания не обнаружили. В каменской пожарно-спасательной части сообщили, что мужчина жил один и долгое время лежал в больнице. По возвращении домой он решил протопить печь, но трубы успели перемерзнуть, поэтому и произошел взрыв.