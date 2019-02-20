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Происшествия

В доме в Алтайском крае прогремел взрыв

В одном из частных домов в Камне-на-Оби вечером 19 февраля взорвался котел отопления, пишут «Каменские известия».

В Камне-на-Оби взорвался котел отопления.
В Камне-на-Оби взорвался котел отопления.
"Каменские известия", izvestiy-kamen.ru

В доме на улице Ворошилова, 146 выбило окна, разрушены межкомнатные перегородки. Также уничтожена кирпичная печь, а раскуроченный металлический котел выбросило на середину комнаты.

По словам соседей, громкий хлопок было слышно на всю улицу. Хозяин дома не пострадал, однако находится в шоковом состоянии. Сейчас дом не пригоден для проживания.

На место происшествия выехали пожарные, возгорания не обнаружили. В каменской пожарно-спасательной части сообщили, что мужчина жил один и долгое время лежал в больнице. По возвращении домой он решил протопить печь, но трубы успели перемерзнуть, поэтому и произошел взрыв.

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