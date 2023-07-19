В доме в центре Барнаула обрушился потолок - жителей эвакуируют

Из-за обрушения в доме ввели режим "повышенной готовности".
Многоквартирный дом находится в эксплуатации с 1914 года и признан аварийным в марте 2019 года.
На место происшествия выехали администрация района и подрядчик, ответственный за техническое состояние аварийных домов.
Обследование показало, что жильцам опасно оставаться в доме и дальше. Всего в доме четыре квартиры, в которых по факту проживают 11 человек.
Сейчас на базе школы №1 развернули пункт временного размещения. Жителей информируют и эвакуируют.
Вопрос расселения рассмотрят на сегодняшнем заседании горкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города.
Ситуация на контроле в администрациях города и района.