В Дональда Трампа швырнули смартфоном из толпы

Телефон не попал в президента, а упал слева от него. Трамп это видел и посмотрел в сторону прилетевшего предмета.
Бросавшего задержала охрана президента. По данным телеканала Fox News, телефон им оказался Уилльям Роуз, который «находился в момент инцидента в состоянии интоксикации». Его обвинили в нарушении порядка, идет расследование, сообщает ТАСС.
WATCH: An object was thrown onto the stage (seen in the bottom right of this video) as President Trump came up to speak to the NRA in Indiana; the president continued with his speech. https://t.co/EX5y6i7NHp pic.twitter.com/yfftcUi2yc— NBC News (@NBCNews) 26 апреля 2019 г.