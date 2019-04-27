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Происшествия

В Дональда Трампа швырнули смартфоном из толпы

В Индианаполисе мужчина бросил мобильный телефон на сцену в сторону президента США Дональда Трампа. Это случилось на собрании Национальной стрелковой ассоциации, передает RT.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
donaldjtrump.com

Телефон не попал в президента, а упал слева от него. Трамп это видел и посмотрел в сторону прилетевшего предмета.

Бросавшего задержала охрана президента. По данным телеканала Fox News, телефон им оказался Уилльям Роуз, который «находился в момент инцидента в состоянии интоксикации». Его обвинили в нарушении порядка, идет расследование, сообщает ТАСС.

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