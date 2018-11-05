В ДТП на алтайской трассе пострадали пять человек

Вечером, 4 ноября, в Бийском районе в результате столкновения автомобилей пострадали 5 человек, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авария произошла 17:20 минут на 14 км автодороги К-11 «Бийск — Турочак — Артыбаш — Республика Алтай» рядом с селом Енисейское.

Водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vista, ехал в сторону Бийска. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся автомобилем ВАЗ-21154, за рулем которого был водитель 1988 года рождения.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно прибыли на место ДТП и оказали помощь пострадавшим.

ДТП на алтайской трассе 4 ноября. vk.com/avarcomdtp

В момент аварии в иномарке находился один водитель, который не пострадал. В автомобиле ВАЗ-21154 были водитель и четыре пассажира — две женщины и два ребенка. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате аварии водителю автомобиля ВАЗ-21154, женщине-пассажиру 1991 года рождения и подростку 2003 года рождения, получившим легкие телесные повреждения, оказали помощь на месте аварии. Мальчику 2016 года рождения, который был в детском, и женщине-пассажиру 1991 года рождения, потребовалась госпитализация. Их доставили в городскую больницу Бийска.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.