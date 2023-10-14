В ДТП на остановке погиб представитель творческого объединения "Современники"

В ДТП на проспекте Строителей погиб председатель общественного самоуправления Власихинского микрорайона и творческого объединения «Современники» Александр Тимошенко, сообщает " КП-Барнаул ".

Тимошенко Александр Прокопьевич родился в Романовском районе. Он окончил Тюменское высшее военно-инженерное училище, участвовал в войне в Афганистане, награжден орденом Красной звезды. Работал журналистом, учителем.

Под его руководством газифицировали Власихинский микрорайон. 10 лет назад он основал там литературное кафе – открытую творческую площадку под названием «Современники».

13 октября Александр Тимошенко стоял на остановке с коллегами из «Современника». За час до трагедии в администрации Железнодорожного района он пел на концерте ко Дню пожилого человека.

На момент гибели ему было 68 лет.

Ранее после ДТП на проспекте Строителей возбудили уголовное дело.