В ДТП с фурой и «ВАЗом» на трассе погибли три человека

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2106 двигался со стороны рабочего поселка Чаны в сторону трассы Р-254 «Иртыш».
На 1047 км + 200м он не предоставил преимущество и столкнулся с фурой «МАН», в составе полуприцепа. Большегруз двигался с стороны Омска в сторону Новосибирска.
Все, кто находился в легковушке, водитель и два его пассажира — погибли. Их возраст и пол в ГИБДД не назвали.
Информация еще уточняется.
Ранее стало известно, что погибли 15 человек в ДТП с военным грузовиком на территории ДНР.
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