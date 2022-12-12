12 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В ДТП с фурой и ВАЗом на трассе погибли три человека

На автодороге Чаны-Венгерово-Кыштовка (Новосибирская область) в ночь на 12 декабря произошла смертельная авария, сообщают в Госавтоинспекции.

В ДТП с фурой и «ВАЗом» на трассе погибли три человека
В ДТП с фурой и «ВАЗом» на трассе погибли три человека
ГИБДД по НСО

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2106 двигался со стороны рабочего поселка Чаны в сторону трассы Р-254 «Иртыш».

На 1047 км + 200м он не предоставил преимущество и столкнулся с фурой «МАН», в составе полуприцепа. Большегруз двигался с стороны Омска в сторону Новосибирска.

Все, кто находился в легковушке, водитель и два его пассажира — погибли. Их возраст и пол в ГИБДД не назвали.

Информация еще уточняется.

Ранее стало известно, что погибли 15 человек в ДТП с военным грузовиком на территории ДНР.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость