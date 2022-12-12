На автодороге Чаны-Венгерово-Кыштовка (Новосибирская область) в ночь на 12 декабря произошла смертельная авария, сообщают в Госавтоинспекции.

В ДТП с фурой и «ВАЗом» на трассе погибли три человека

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2106 двигался со стороны рабочего поселка Чаны в сторону трассы Р-254 «Иртыш».

На 1047 км + 200м он не предоставил преимущество и столкнулся с фурой «МАН», в составе полуприцепа. Большегруз двигался с стороны Омска в сторону Новосибирска.

Все, кто находился в легковушке, водитель и два его пассажира — погибли. Их возраст и пол в ГИБДД не назвали.

Информация еще уточняется.

Ранее стало известно, что погибли 15 человек в ДТП с военным грузовиком на территории ДНР.