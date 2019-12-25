В ДТП с грузовиком алтайской сети «Мария-Ра» погибли два человека

По информации ГУ МВД по Томской области, авария случилась около 15:30 на развилке трассы «Томск — Новосибирск».
Водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN.
В результате аварии водитель иномарки скончался на месте, один из пассажиров — умер в больнице. Еще один госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Очевидцы в группе «Регион-70 | Томск» пишут, что иномарка после аварии загорелась. Проезжающие мимо автомобилисты остановились, чтобы помочь. Они вытащили из автомобиля троих человек.