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В ДТП с грузовиком алтайской сети «Мария-Ра» погибли два человека

В Юргинском районе Томской области грузовик, брендированный логотипом «Мария-Ра», попал в смертельное ДТП. Погибли два человека, еще одного увезли в больницу с травмами. Все они находились в легковушке, с которой столкнулась фура.

ДТП с грузовиком в Томской области.
ДТП с грузовиком в Томской области.
Скриншот видео Регион-70 | Томск

По информации ГУ МВД по Томской области, авария случилась около 15:30 на развилке трассы «Томск — Новосибирск».

Водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN.

В результате аварии водитель иномарки скончался на месте, один из пассажиров — умер в больнице. Еще один госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Очевидцы в группе «Регион-70 | Томск» пишут, что иномарка после аварии загорелась. Проезжающие мимо автомобилисты остановились, чтобы помочь. Они вытащили из автомобиля троих человек.

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