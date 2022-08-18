18 августа
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Происшествия

В двух пожарах в Алтайском крае погибли два человека

Два человека погибли при пожарах в Павловском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожары в Павловском районе.
Пожары в Павловском районе.
ГУ МЧС по Алтайском краю.

Первый пожар случился в селе Павловск, в жилом доме на ул. Малахова. Площадь возгорания составила 120 кв.м.

К ликвидации огня от МЧС привлекли пять человек на двух единицах техники. При тушении пожара в спальне нашли двух человек: 71-летнего мужчину и 51-летнюю женщину. Их эвакуировали.

Но на кухне пожарные обнаружили тело другой 51-летней женщины без признаков жизни.

«Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем», — сообщили в ведомстве.

Другой пожар произошел в селе Сараи, в жилом доме на ул. Сарайская. К приезду спасателей крышу охватило пламя и она начала рушиться. Здесь площадь возгорания составила 100 кв.м.

При ликвидации огня в спальне под обрушившимися конструкциями обнаружили тело 57-летнего мужчины.

Предварительная причина этого пожара — короткое замыкание электропроводки.

Ранее в Барнауле произошел пожар в частном доме.

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