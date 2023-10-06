6 октября
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Происшествия

В Екатеринбурге подростка расстреляли за отказ покупать вейп

Толпа подростков расстреляла школьника, который отказался покупать электронные сигареты и распылил в настойчивых "продавцов" перцовый баллончик, сообщает Shot.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

К 14-летним школьникам на автобусной остановке подошли двое парней с предложением купить у них электронные сигареты. Несмотря на отказы, они настойчиво предлагали свой товар. Тогда один из школьников распылил в них перцовый баллончик.

Когда мальчики пошли в сторону дома, им навстречу резко выбежала толпа подростков. У некоторых было пневматическое оружие.

Часть толпы погналась за одним школьником, а другая избивала его друга и стреляла в него.

У пострадавшего из головы извлекли пневматическую пулю и диагностировали множественные ушибленные раны.

Второй школьник не пострадал.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Барнауле мужчина устроил стрельбу во дворе дома.

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