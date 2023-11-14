15 ноября
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Происшествия

В Екатеринбурге школьник зарезал свою девушку и ее мать

В ходе конфликта парень взял нож и набросился на восьмиклассницу.

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
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Как сообщает "Инцидент Барнаул", подросток пришел в гости к своей 14-летней подруге, они поругались и он трижды ударил ее ножом. Удары пришлись на шею и спину.

Девочка скончалась от потери крови, а парень дождался мать убитой и расправился с ней тоже.

Дочь и мать жили вдвоем, поэтому 16-летний парень взял карту у убитой женщины, запер квартиру и пошел гулять с другом. Снял на свои нужды 20 тыс. рублей и поделился с другом что наделал.

Друг сообщил о убийстве старшему брату злоумышленника, который сообщил об этом полиции. Подросток признался и дал показания.

Есть подозрения, что во время убийства парень мог быть под воздействием запрещенных веществ и убил любимую собаку семьи - шпица. Лай пса не слышали соседи.

Ранее в алтайском селе школьники начали вторую четверть на ферме.

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