В элитном коттеджном поселке обнаружен мертвым сын российского миллиардера

В элитном коттеджном поселке «Бенилюкс» (Истринский район Московской области) найден мертвым 22-летний сын крупного российского предпринимателя и миллиардера, сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Тело погибшего обнаружил его отец, когда вернулся из командировки.

Мужчина пошел в комнату сына и увидел тело молодого человека.

На место ЧП приехали скорая помощь и полиция, однако медики лишь констатировали смерть.

Врачи определили, что молодой человек скончался примерно четыре дня назад, а причиной смерти, по предварительным данным, стала передозировка неизвестным наркотиком, пишет Znak.com. По информации источника, погибшего нашли абсолютно голым, с целлофановым пакетом, зажатым в руках.

Осматривая место происшествия, сотрудники правоохранительных органов нашли воздушные шарики, пузырек с таблетками и зажигалку.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Имя миллиардера не называется.