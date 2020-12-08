В элитном коттеджном поселке обнаружен мертвым сын российского миллиардера

Тело погибшего обнаружил его отец, когда вернулся из командировки.
Мужчина пошел в комнату сына и увидел тело молодого человека.
На место ЧП приехали скорая помощь и полиция, однако медики лишь констатировали смерть.
Врачи определили, что молодой человек скончался примерно четыре дня назад, а причиной смерти, по предварительным данным, стала передозировка неизвестным наркотиком, пишет Znak.com. По информации источника, погибшего нашли абсолютно голым, с целлофановым пакетом, зажатым в руках.
Осматривая место происшествия, сотрудники правоохранительных органов нашли воздушные шарики, пузырек с таблетками и зажигалку.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Имя миллиардера не называется.