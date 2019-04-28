Трагедия в Финском заливе. При крушении прогулочного катера погиб человек, ещё один пропал без вести

В Финском заливе в районе Канонерского острова перевернулся прогулочный катер, на борту которого находились девять человек. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР. По данным местных СМИ, одна из пострадавших женщин скончалась в реанимации. Как сообщает ведомство, еще один из девяти пассажиров пропал без вести.