Трагедия в Финском заливе. При крушении прогулочного катера погиб человек, ещё один пропал без вести

Сообщение о том, что катер потерял ход и тонет, поступило 27 апреля в 21:30. К спасательной операции привлечены 18 единиц техники и 47 человек. О возможных причинах крушения катера на данный момент официальной информации нет. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что судно могло запутаться в рыболовных сетях и перевернуться из-за сильных боковых порывов ветра.
Как сообщают «Невские новости», в данный момент в больнице остаются пять человек. По неофициальной информации женщина, которая умерла на руках у врачей, единственная находилась в тяжелом состоянии.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение смерти).
Поисково-спасательная операция продолжается. На место выехала следственная группа, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.