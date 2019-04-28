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Происшествия

Трагедия в Финском заливе. При крушении прогулочного катера погиб человек, ещё один пропал без вести

В Финском заливе в районе Канонерского острова перевернулся прогулочный катер, на борту которого находились девять человек. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР. По данным местных СМИ, одна из пострадавших женщин скончалась в реанимации. Как сообщает ведомство, еще один из девяти пассажиров пропал без вести.

Финский залив.
Финский залив.
CCO.

Сообщение о том, что катер потерял ход и тонет, поступило 27 апреля в 21:30. К спасательной операции привлечены 18 единиц техники и 47 человек. О возможных причинах крушения катера на данный момент официальной информации нет. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что судно могло запутаться в рыболовных сетях и перевернуться из-за сильных боковых порывов ветра.

Как сообщают «Невские новости», в данный момент в больнице остаются пять человек. По неофициальной информации женщина, которая умерла на руках у врачей, единственная находилась в тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение смерти).

Поисково-спасательная операция продолжается. На место выехала следственная группа, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

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