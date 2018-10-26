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26 октября
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Происшествия
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В Геленжике задержали алтайского фокусника, который обкрадывал жителей

В полицию Геленджика обратились пострадавшие, которых обокрал фокусник из Алтайского края. Подозреваемого задержали и заключили под стражу, сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.

Фокусник из Геленджика
Фокусник из Геленджика
ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Потерпевшие пояснили полицейским, что накануне вечером на набережной к ним подошел молодой человек и предложил показать карточные фокусы. После его ухода обнаружилось, что пропали ювелирные изделия, а также кошелек с деньгами и картами. Общая сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей.

Сотрудники полиции изъяли записи с камеры видеонаблюдения магазина, расположенного рядом с местом происшествия. На кадрах в одном из покупателей потерпевшие узнали фокусника. Полицейские составили на подозреваемого ориентировку и передали всем дежурным нарядам полиции.

По горячим следам задержали 29-летнего жителя Алтайского края. Выяснилось, что он и раньше привлекался к уголовной ответственности за хищения. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские ищут других пострадавших.

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