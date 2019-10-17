В Генпрокуратуре рассказали о новом способе хищения денег из банкоматов

Мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты. Банкнота с такой лентой воспринимается банкоматом как настоящая, таким образом, сумма зачисляется на счет. Затем ее можно снять в другом банкомате уже настоящими купюрами, пишет РИА Новости.

Выявить такое преступление можно только после того, как в банкомате закончится наличность и начнется пересчет.

В первом полугодии текущего года ущерб от преступлений в банковской сфере составил более 154 млрд рублей <данные Генпрокуратуры>.

Центробанк ранее сообщал, что чаще всего подделываются банкноты крупных номиналов, пишет polit.ru. За год количество фальшивых дензнаков в России сократилось на 15%.