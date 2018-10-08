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В ГИБДД Барнаула рассказали подробности смертельного ДТП с мотоциклистом

В Барнауле вечером 7 октября насмерть разбился мотоциклист, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД города.

Мотоцикл.
Мотоцикл.
СС0

ДТП произошло в 21:20 на Новом мосту, на 13 километре трассы М-52 (дорога в Новосибирск). По предварительной информации, 52-летний мужчина управлял мотоциклом Honda и наехал на стальное ограждение.

В результате аварии мотоциклист скончался на месте происшествия от полученных травм. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 6 октября в Барнауле байкеры торжественно закрывали мотосезон. В 16:00 стартовал мотопробег. Колонна на «железных конях» с ветерком прокатилась по улицам города.

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