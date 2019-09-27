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Происшествия

В ГИБДД рассказали детали ночной погони за дерзким нарушителем

Ночной барнаульский гонщик 27 сентября наездил на 14 штрафов за раз, рассказали в городской ГИБДД. Инспекторы преследовали мужчину до момента ДТП на ул. Беляева.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
открытые источники (CC0)

Сотрудники полиции заметили «летящий» на большой скорости Toyota Lite Ace на перекрестке пр. Ленина и ул. Партизанской. 30-летний водитель проигнорировал требования остановиться и двигался дальше, пока в районе дома № 15 по ул. Беляева не въехал Nissan Sunny под управлением 30-летнего мужчины.

На месте ДТП гонщика задержали. Он был трезв, подчеркивают в ГИБДД.

В полиции составили на него 12 административных материалов за проезд на красный, один материал за невыполнение требований об остановке, а также за воспрепятствование исполнению служебных обязанностей сотрудников полиции.

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