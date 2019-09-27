В ГИБДД рассказали детали ночной погони за дерзким нарушителем

Сотрудники полиции заметили «летящий» на большой скорости Toyota Lite Ace на перекрестке пр. Ленина и ул. Партизанской. 30-летний водитель проигнорировал требования остановиться и двигался дальше, пока в районе дома № 15 по ул. Беляева не въехал Nissan Sunny под управлением 30-летнего мужчины.
На месте ДТП гонщика задержали. Он был трезв, подчеркивают в ГИБДД.
В полиции составили на него 12 административных материалов за проезд на красный, один материал за невыполнение требований об остановке, а также за воспрепятствование исполнению служебных обязанностей сотрудников полиции.