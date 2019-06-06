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Происшествия

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на переходе в Барнауле

5 июня в Барнауле на ул. Попова у остановки «Сухой лог» иномарка сбила мужчину. Возбуждено уголовное дело, рассказали в Госавтоинспекции Алтайского края.

ДТП в Индустриальном районе.
ДТП в Индустриальном районе.
vk.com/incident22.

Авария произошла в 18:30. За рулем Citroen Jumper был мужчина 1988 года рождения. Пешеход 1961 года рождения переходил дорогу по нерегулируемому переходу. После столкновения он погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело. Автомобиль отправили на спецстоянку до окончания расследования.

В ГИБДД отмечают, что за пять месяцев 2019 года в Барнауле произошло 169 наездов на пешеходов, в которых погибли девять человек, из них более половины, (а именно 98 наездов) произошли на пешеходных переходах, в которых погибли пять человек.

Госавтоинспекция Барнаула призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать дорожную дисциплину. Пешеходам — быть предельно внимательными, при пересечении проезжей части убедиться в безопасности перехода. Водителям — снижать скорость при проезде переходов.

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