В ГИБДД рассказали подробности жуткой аварии, в которой погибла девочка и мужчина

Авария случилась на 214 километре автодороги Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница с Республикой Казахстан. Мужчина-водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Королла», не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля погиб на месте, девочка-пассажир 2014 года рождения от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.
Также медицинская помощь была оказана пассажирам транспортного средства: мужчине 1970 года рождения, женщине 1982 года рождения и девочке 2005 года рождения.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщают в краевом ГИБДД.