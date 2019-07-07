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Происшествия

В ГИБДД рассказали подробности жуткой аварии, в которой погибла девочка и мужчина

6 июля в Славгородском районе произошло ДТП, в котором погибло два человека.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

Авария случилась на 214 километре автодороги Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница с Республикой Казахстан. Мужчина-водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Королла», не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля погиб на месте, девочка-пассажир 2014 года рождения от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

Также медицинская помощь была оказана пассажирам транспортного средства: мужчине 1970 года рождения, женщине 1982 года рождения и девочке 2005 года рождения.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщают в краевом ГИБДД.

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