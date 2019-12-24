В главном офисе Федеральной таможенной службы прошли масштабные обыски, есть задержания

Где прошли обыски
Обыски начались утром в одном из офисов ФТС, где находится управление таможенных расследований и дознания. Сотрудники ФСБ сразу же направились в кабинеты начальника управления генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его зама Алексея Серебро.
Параллельно две другие группы следователей и сотрудников ФСБ проводили обыски на Домодедовской и Внуковской таможнях в кабинетах заместителей начальников.
В Федеральной таможенной службе факт обысков в тот же день подтвердили.
Влиятельные фигуранты
По результатам следственных мероприятий Алексей Кизлык задержан на двое суток.
Судя по публикациям, генерал-лейтенант — довольно влиятельное лицо. До прихода в таможенную службу он работал прокурором Рязанской области, а затем в Генпрокуратуре — возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью в органах внутренних дел.
«Известия» пишут, что Кизлыка в свое время рассматривали как кандидата на должность прокурора Москвы.
На допрос отвезли также заместителя Кизлыка Алексея Серебро и заместителей начальников двух подмосковных таможен. Закончился ли допрос и этих таможенников задержанием или нет, информация противоречивая. «Коммерсантъ» пишет, что это неизвестно, «Известия» — что все четверо задержаны.
Известно также, что делом занимаются в центральном аппарате Следственного комитета России.
В чем подозреваются
Все источники сходятся пока только в одном: возбуждено уголовное дело в отношении нескольких сотрудников. По данным источников «Коммерсанта», статья, которую могут предъявить фигурантам, — злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Утверждается, что несколько месяцев назад ФСБ задержало за взятку полицейского — сотрудника одного из подразделений службы собственной безопасности МВД. Он начал сотрудничать со следствием, а через него по цепочке вышли на таможенников как соучастников преступления.
Источники «Известий» уточняют, что уголовное дело, скорее всего, связано с попытками провезти через границу незадекларированную валюту. Возбуждено оно по статье 159 УК РФ (мошенничество).
«Бывают случаи, когда пассажир едет за границу с большой суммой денег и просто забывает их задекларировать, не подозревая о серьезных последствиях. Но сотрудники таможни эти деньги изымают и возбуждают уголовное дело.
Однако бывают случаи, когда необъективно переквалифицируют дела. Скорее всего, сотрудники ФТС подозреваются в согласовании решения о переквалификации дел в отношении пассажиров, провозивших незадекларированную валюту», — говорит источник издания.