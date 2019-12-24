В главном офисе Федеральной таможенной службы прошли масштабные обыски, есть задержания

23 декабря в главном офисе Федеральной таможенной службы (ФТС) в Москве и двух подмосковных таможнях силовики провели масштабные обыски, высокопоставленный таможенник задержан, сообщает «Коммерсантъ». Источники журналистов говорят о существовании уголовного дела, однако конкретных сведений пока маловато.

Где прошли обыски

Обыски начались утром в одном из офисов ФТС, где находится управление таможенных расследований и дознания. Сотрудники ФСБ сразу же направились в кабинеты начальника управления генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его зама Алексея Серебро.

Параллельно две другие группы следователей и сотрудников ФСБ проводили обыски на Домодедовской и Внуковской таможнях в кабинетах заместителей начальников.

В Федеральной таможенной службе факт обысков в тот же день подтвердили.

Влиятельные фигуранты

По результатам следственных мероприятий Алексей Кизлык задержан на двое суток.

Судя по публикациям, генерал-лейтенант — довольно влиятельное лицо. До прихода в таможенную службу он работал прокурором Рязанской области, а затем в Генпрокуратуре — возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью в органах внутренних дел.

«Известия» пишут, что Кизлыка в свое время рассматривали как кандидата на должность прокурора Москвы.

На допрос отвезли также заместителя Кизлыка Алексея Серебро и заместителей начальников двух подмосковных таможен. Закончился ли допрос и этих таможенников задержанием или нет, информация противоречивая. «Коммерсантъ» пишет, что это неизвестно, «Известия» — что все четверо задержаны.

Известно также, что делом занимаются в центральном аппарате Следственного комитета России.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

В чем подозреваются

Все источники сходятся пока только в одном: возбуждено уголовное дело в отношении нескольких сотрудников. По данным источников «Коммерсанта», статья, которую могут предъявить фигурантам, — злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Утверждается, что несколько месяцев назад ФСБ задержало за взятку полицейского — сотрудника одного из подразделений службы собственной безопасности МВД. Он начал сотрудничать со следствием, а через него по цепочке вышли на таможенников как соучастников преступления.

Источники «Известий» уточняют, что уголовное дело, скорее всего, связано с попытками провезти через границу незадекларированную валюту. Возбуждено оно по статье 159 УК РФ (мошенничество).