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1 сентября
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В горах Алтая нашли тело замезршего во льдах альпиниста из Белокурихи

24 августа группа туристов в ледниках хребта Актру, на территории Кош-Агачского района, нашли тело мужчины. Предположительно, это альпинист из Белокурихи, пропавший без вести больше четырех лет назад.

В горах Республики Алтай нашли замершего альпиниста
В горах Республики Алтай нашли замершего альпиниста
https://vk.com/incident22

Туристы сообщили о случившимся в республиканское подразделение МЧС России. Спустя четыре дня спасатели освободили ото льда тело тело замерзшего мужчины и транспортировали его в морг районной больницы, пишет паблик «Инцидент Барнаул».

По предварительным данным, погибший альпинист — 49-летний житель Белокурихи, пропавший без вести в горах Республики Алтай в мае 2014 года. Его родственники выехали в Кош-Агачский район на опознание.

Республиканские следователи проводят проверку, по результатом которой примут процессуальное решение.

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