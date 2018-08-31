В горах Алтая нашли тело замезршего во льдах альпиниста из Белокурихи

Туристы сообщили о случившимся в республиканское подразделение МЧС России. Спустя четыре дня спасатели освободили ото льда тело тело замерзшего мужчины и транспортировали его в морг районной больницы, пишет паблик «Инцидент Барнаул».
По предварительным данным, погибший альпинист — 49-летний житель Белокурихи, пропавший без вести в горах Республики Алтай в мае 2014 года. Его родственники выехали в Кош-Агачский район на опознание.
Республиканские следователи проводят проверку, по результатом которой примут процессуальное решение.
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