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Происшествия

В горах Алтая нашли тело женщины

В Республике Алтай в горах нашли тело женщины 8 июля. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Республика Алтай. Горы.
Республика Алтай. Горы.
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Труп женщины обнаружили сборщики лекарственных трав. Оно находилось в 30 км от села Каракокша Чойского района в урочище «Гарлакан» в лесном массиве.

Личность погибшей неизвестна, ее устанавливают правоохранители.

На вид женщине около 40 лет, рост 160 см, лицо европейского типа, русые волосы до плеч. Погибшая была одета в блузку фиолетового цвета с коротким рукавом и штаны черного цвета с изображением животных.

Знающих о личности женщины или обстоятельствах случившегося, просят сообщить по номеру 02.

Ранее 32-летний мужчина из Алтайского края исчез в районе Семинского перевала в ночь с 29 на 30 июня.

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