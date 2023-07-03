Турист из Алтайского края пропал в горах

32-летний мужчина из Алтайского края исчез в районе Семинского перевала в ночь с 29 на 30 июня, сообщает СУ СК по Республике Алтай.

Пропавший был пьян.

Он вышел из гостиницы "Золотой кедр" на 581 км "Чуйского тракта", чтобы купить алкоголь.

Однако из магазина мужчина не вернулся, уйдя в неизвестном направлении.

Организованные поиски не принесли результатов.

Приметы разыскиваемого: на вид 32 года, славянская внешность. Невысокий рост - около 160 см. Телосложение среднее. Волосы светлые, короткая стрижка.

Особые приметы: шрам на правой брови, на пальце левой руки татуировка - якорь.

Был одет в темно-синий спортивный костюм, сланцы, кепку темного цвета.

Всех, кто мог видеть пропавшего мужчину, просят обратиться в Шебалинский межрайонный следственный отдел в селе Онгудай, ул. Победы, 28А.

Или по телефону: 8(38845)22338, а также по телефону оперативного дежурного по следственному управлению 8-913-999-9072 либо в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 02 или 8 (38845)22041 в ОМВД России по Онгудайскому району.

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