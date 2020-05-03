В горах Алтая таинственным образом пропали фотоловушки

В национальном парке «Сайлюгемский» произошло ЧП: на одной из точек наблюдения пропали все фотоловушки.

Как сообщают сотрудники нацпарка, такое происходит уже не в первый раз. В прошлый для розыска оборудования приходилось привлекать полицию. В этот раз без правоохранителей тоже не обойтись.

«Предстоит разбор полетов с привлечением полиции, и надо отдать им должное: однажды они уже находили злоумышленников. Но это все не те обстоятельства, на которые хотелось бы тратить время и силы», — пишут работники нацпарка в Instagram.

Пропавшие фотоловушки фиксировали жизнь снежных барсов, обитающих в здешних местах.

Национальный парк «Сайлюгемский» — первый национальный парк на Алтае. Это территория дикой и суровой природы на границе с Монголией. Общая площадь, занимаемая парком — 118 тыс. га.

Сотрудники Сайлюгемского национального парка во время экспедиции по учетам снежного барса. Горный Алтай , февраль 2019 года. предоставлено Алтае-Саянским отделением WWF

Основная цель парка — сохранение и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу: снежный барс, алтайский горный баран аргали.

С 2016 года на территории парка ведется мониторинг и изучение дикого кота манула.