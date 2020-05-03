Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 мая 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В горах Алтая таинственным образом пропали фотоловушки

В национальном парке «Сайлюгемский» произошло ЧП: на одной из точек наблюдения пропали все фотоловушки.

Как сообщают сотрудники нацпарка, такое происходит уже не в первый раз. В прошлый для розыска оборудования приходилось привлекать полицию. В этот раз без правоохранителей тоже не обойтись.

«Предстоит разбор полетов с привлечением полиции, и надо отдать им должное: однажды они уже находили злоумышленников. Но это все не те обстоятельства, на которые хотелось бы тратить время и силы», — пишут работники нацпарка в Instagram.

Пропавшие фотоловушки фиксировали жизнь снежных барсов, обитающих в здешних местах.

Национальный парк «Сайлюгемский» — первый национальный парк на Алтае. Это территория дикой и суровой природы на границе с Монголией. Общая площадь, занимаемая парком — 118 тыс. га.

Сотрудники Сайлюгемского национального парка во время экспедиции по учетам снежного барса. Горный Алтай, февраль 2019 года.
Сотрудники Сайлюгемского национального парка во время экспедиции по учетам снежного барса. Горный Алтай, февраль 2019 года.
предоставлено Алтае-Саянским отделением WWF

Основная цель парка — сохранение и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу: снежный барс, алтайский горный баран аргали.

С 2016 года на территории парка ведется мониторинг и изучение дикого кота манула.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость