В горах Алтая засекли травников «вне закона»

Во время воздушного патрулирования в Усть-Коксинском районе пограничники заметили группу людей, которая собирала краснокнижные растения, сообщили в ПУ ФСБ по Республике Алтай. Нарушителей поймали и привлекли к ответственности.

Семь человек собирали лекарственные травы в пограничной зоне на труднодоступном горном участке. У них изъяли более 1200 кг корня, предположительно, родиолы розовой. Растение занесено в Красную книгу России.

Нарушителям выписали штраф в 500 рублей, а траву отправили на ботаническую экспертизу. Если подтвердится, что это действительно родиола, то суд назначит виновным штраф от 2 500 до 5 000 рублей, с конфискацией орудий и предмета нарушения.

Родиола розовая известна также под названиями золотой корень, розовый корень. Охраняется по всему ареалу, кроме Красноярского и Алтайского краёв, Магаданской области и Республики Тыва, говорится в Википедии. В качестве лекарственного сырья используют корневища и корни. Родиола розовая широко используется в народной медицине для лечения горной болезни и при кислородном голодании.