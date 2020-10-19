Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Горном Алтае было найдено тело проводника, погибшего под лавиной в Кош-Агачском районе

16 октября возле Тархатинского озера в Кош-Агачском районе под лавиной погиб заместитель председателя Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай Юрий Михайлов, сообщают «Новости Горного Алтая». ГУ МЧС России по Республике Алтай проинформировало: сегодня, 19 октября, было обнаружено тело его напарника.

Горный Алтай. Горы.
Горный Алтай. Горы.
Главное Управление МЧС России по Республике Алтай.

Напарник Юрия Михайлова в экспедиции был проводником-добровольцем. По информации «НГА», погибший — житель села Кош-Агач Ырыспай Токтошев. Он сопровождал заместителя председателя Комитета.

Тело проводника было перевезено на вертолете Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России в Кош-Агач и передано следователям.

Напомним, 17 октября в Главное управление МЧС России по Республике Алтай поступила информация о том, что два сотрудника Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай в ходе работы в Кош-Агачском районе в урочище Казаныгир не вышли в назначенное время (16 октября) на место встречи с основной группой.

В тот же день были организованы поиски пропавших. В них были задействованы группы от комитета и Пожарной части № 12 села Кош-Агач, спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России и Управления ГО ЧС Республики Алтай, задействован вертолет МИ-8 «Авиалесоохраны».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость