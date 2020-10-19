В Горном Алтае было найдено тело проводника, погибшего под лавиной в Кош-Агачском районе

16 октября возле Тархатинского озера в Кош-Агачском районе под лавиной погиб заместитель председателя Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай Юрий Михайлов, сообщают «Новости Горного Алтая». ГУ МЧС России по Республике Алтай проинформировало : сегодня, 19 октября, было обнаружено тело его напарника.

Напарник Юрия Михайлова в экспедиции был проводником-добровольцем. По информации «НГА», погибший — житель села Кош-Агач Ырыспай Токтошев. Он сопровождал заместителя председателя Комитета.

Тело проводника было перевезено на вертолете Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России в Кош-Агач и передано следователям.

Напомним, 17 октября в Главное управление МЧС России по Республике Алтай поступила информация о том, что два сотрудника Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай в ходе работы в Кош-Агачском районе в урочище Казаныгир не вышли в назначенное время (16 октября) на место встречи с основной группой.

В тот же день были организованы поиски пропавших. В них были задействованы группы от комитета и Пожарной части № 12 села Кош-Агач, спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России и Управления ГО ЧС Республики Алтай, задействован вертолет МИ-8 «Авиалесоохраны».