Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Горном Алтае нашли двух пропавших мужчин, одного из них мертвым

Сотрудники ГУ МЧС России по республике Алтай разыскали двух пропавших мужчин, один из них найдет мертвым, сообщили «Новости Горного Алтая».

Горный Алтай.
Горный Алтай.
www.instagram.com/altay_chemal

23 августа в тайгу на сбор кедрового ореха ушел житель Горно-Алтайска, 1989 года рождения. Он находился в лесном массиве примерно в 30 км от села Каракокша Чойского района. В положенное время горожанин из леса не вернулся, с 28 августа начались его поиски.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Алтай, в поисковых работах принимала участие группа спасателей в количестве четырех человек. Вечером 29 августа пропавший горожанин был найден, состояние здоровья удовлетворительное.

21 августа с сельскохозяйственной стоянки, расположенной в районе устья реки Юлючар, ушел и пропал житель села Улаган 1939 года рождения. Его поиски начались на следующий день, 22 августа.

В поисковых работах принимала участие группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда, пожарные села Улаган. 28 августа спасатели обнаружено тело пропавшего гражданина. Тело передано следственным органам.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость